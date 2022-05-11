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Бівол заявив, що на бій з Альваресом його надихнув Усик

росіянин був вражений перемогою українця над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12:19
Бівол заявив, що на бій з Альваресом його надихнув Усик
Олександр Усик / Фото: Thelocalreport.in -

Чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол (20-0, 11 КО) в інтерв'ю «бокс тв» повідомив, що перемога Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) надихнула його перед боєм проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО).

«Звичайно, кожна перемога важлива, але ця просто особливо, бо коли проти тебе виходить король pound-for-pound, то тобі треба налаштуватися, всі вболівальники проти тебе. Я думаю, ця перемога важлива не тільки для мене, а й для багатьох людей, які перебувають у маленькій групі, де в них не вірять, але вони виходять і роблять щось.

Апсети завжди надихають. Мене надихнула перемога Усика над Джошуа, коли людина приїхала до Англії. Усі на нього не ставили, а він виграв. Якщо прибрати всі спалахи фотоапаратів, всі медіа свого суперника і просто прийняти його як боксера, подивитися на його якості, я бачив, що можу бути кращим, якщо зберуся, то можу виграти. Звісно, ​​це була велика мотивація».

Нагадаємо, раніше промоутер назвав дату реваншу Бівола та Альвареса.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Усик Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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