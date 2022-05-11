Усик визнаний найкращим боксером сучасності за версією DAZN
Бівол заявив, що на бій з Альваресом його надихнув Усик
росіянин був вражений перемогою українця над Джошуа
12:19
Олександр Усик / Фото: Thelocalreport.in -
Чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол (20-0, 11 КО) в інтерв'ю «бокс тв» повідомив, що перемога Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) надихнула його перед боєм проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО).
«Звичайно, кожна перемога важлива, але ця просто особливо, бо коли проти тебе виходить король pound-for-pound, то тобі треба налаштуватися, всі вболівальники проти тебе. Я думаю, ця перемога важлива не тільки для мене, а й для багатьох людей, які перебувають у маленькій групі, де в них не вірять, але вони виходять і роблять щось.
Апсети завжди надихають. Мене надихнула перемога Усика над Джошуа, коли людина приїхала до Англії. Усі на нього не ставили, а він виграв. Якщо прибрати всі спалахи фотоапаратів, всі медіа свого суперника і просто прийняти його як боксера, подивитися на його якості, я бачив, що можу бути кращим, якщо зберуся, то можу виграти. Звісно, це була велика мотивація».
Нагадаємо, раніше промоутер назвав дату реваншу Бівола та Альвареса.