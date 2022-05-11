Бівол заявив, що на бій з Альваресом його надихнув Усик

Олександр Усик / Фото: Thelocalreport.in -

Чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Дмитро Бівол (20-0, 11 КО) в інтерв'ю «бокс тв» повідомив, що перемога Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) надихнула його перед боєм проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО).

Апсети завжди надихають. Мене надихнула перемога Усика над Джошуа, коли людина приїхала до Англії. Усі на нього не ставили, а він виграв. Якщо прибрати всі спалахи фотоапаратів, всі медіа свого суперника і просто прийняти його як боксера, подивитися на його якості, я бачив, що можу бути кращим, якщо зберуся, то можу виграти. Звісно, ​​це була велика мотивація».