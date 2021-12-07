Бивол заключил соглашение на три поединка в России
Бивол ждет больших вызовов. Россиянин намерен стать абсолютным чемпионом мира
30-летний полутяжеловес вернется в ринг 11 декабря
18:49
Дмитрий Бивол / Фото - youtube.comЧемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) в прямом эфире в Instagram Федерации бокса России с уверенностью заявил, что в следующем году у него получиться провести объединительный поединок или встречу против топового оппонента.
«Вообще, я давно хочу такие бои, но не все от меня зависит. Основная задача – это конечно же стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Далее уже сопутствующие цели, например, отбоксировать с тем же Канело. Да, это большой шанс заявить о себе в бою с сильнейшим боксером мира».
«А когда это будет, как это будет, я пока, если честно, затрудняюсь сказать, но совместными усилиями с RCC Boxing, надеюсь, какого-то из этих боев добьемся. Потому что у компании тоже есть желание провести такие поединки».
Накануне промоутерские компании RCC Boxing Promotions и «Мир Бокса» объявили о подписании трехстороннего соглашения с Биволом на три поединка.
Сообщается, что первый боем по этому контракту станет поединок против Умара Саламова (26-1, 19 КО), который состоится 11 декабря в Екатеринбурге.
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 23:00.