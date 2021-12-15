Бизнесмен из России может заплатить за бой Усик – Джошуа в Киеве, а часть билетов раздаст ветеранам АТО

Вскоре предприниматель может получить политическое убежище в Украине





Александр Усик, Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Российский бизнесмен Максим Мернес, на которого на родине завели уголовное дело, готов заплатить за проведение реванша чемпиона мира WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Киеве.



«Знаю, что Киев не является фаворитом проведения боя из-за невысокой платежеспособности украинских фанатов бокса. На 70-тысячном НСК Олимпийский нельзя будет поставить цену билетов, такую же как была в Лондоне и организаторы терпят убытки. Хочу поговорить с промоутером Усика Александром Красюком, чтобы узнать, о какой цифре идет речь. И если она меня не введет в ступор, готов принять участие в организации ивента. Найдем механизм, как можем компенсировать ущерб организаторам. Возможно, я с партнерами выкуплю часть билетов, и подарим их воинам и ветеранам АТО. Зачем мне это нужно? Рассматриваю это как инвестицию в страну у которой собираюсь попросить политическое убежище».

Отметим, что Мернес является гражданином России, но с 2014-го проживает в Таиланде. После одного из последних интервью на бизнесмена завели уголовное дело в России из-за непринятия аннексии Крыма.

Напомним, ранее промоутер Усика заявил, что Джошуа не откажется от реванша даже за 10 миллионов долларов.