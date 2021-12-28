Боб Арум готов организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов организовать бой Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) в Австралии:

Я считаю, что у людей Камбососа действительно есть благие намерения по поводу боя с Ломаченко. Василий хочет биться с Камбососом и с удовольствием подерется с ним в Австралии. Так что посмотрим. Никто не упрямится, вопрос лишь в том, какой эффект будут иметь ковидные ограничения».