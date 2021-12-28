Украинский средневес не верит, что Ломаченко станет следующим соперником Камбососа
Боб Арум готов организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии
Главное, чтобы там не ввели новый локдаун
19:07
Фото: World Boxing News
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов организовать бой Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) в Австралии:
«Сейчас в Австралии нет локдауна. Там этот поединок был бы огромным. Если мы устроим его в воскресенье после полудня, то это будет субботний прайм-тайм в США. Этот бой принесет много денег. Но если мы не сможем приехать в Австралию из-за коронавируса, то это обреченная затея.
Я считаю, что у людей Камбососа действительно есть благие намерения по поводу боя с Ломаченко. Василий хочет биться с Камбососом и с удовольствием подерется с ним в Австралии. Так что посмотрим. Никто не упрямится, вопрос лишь в том, какой эффект будут иметь ковидные ограничения».
Напомним, еще одним претендентом на бой против Камбососа является Девин Хэйни.