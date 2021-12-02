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Боб Арум: «Кроуфорд так и не стал PPV-бойцом. Это стоило нам потери денег»

Промоутер отметил, что Теренсу лучше работать с другой компанией

Бокс Профессиональный бокс
07:54
Боб Арум: «Кроуфорд так и не стал PPV-бойцом. Это стоило нам потери денег»
Кроуфорд и Боб Арум / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что за время своей карьеры чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) так и не стал боксером, генерирующим вокруг себя большие деньги. Слова промоутера приводит портал boxingnews24.com.

«Нет сомнений в том, что Теренс Кроуфорд – один из лучших боксеров в мире на сегодняшний день. У него есть необыкновенный талант. Но, к сожалению, он, и его талант здесь не важны, поскольку он так и не стал PPV-бойцом.

Если подытожить, то мы провели с ним лучшие из возможных боев, но это стоило нам потери денег. Он же продолжал настаивать на том, что он лучший боксер в мире, и потому мы должны платить ему. Я понимаю это. И если он хочет заработать еще больше, то ему нужно перейти к другому промоутеру. Мы дошли до предела».

Напомним, после поединка с Шоном Портером Кроуфорд объявил о прекращении сотрудничества с Арумом и Top Rank.

Затем Боб предупредил Теренса о том, что без сотрудничества с ним бои на ESPN невозможны.


Карен Агабекян
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Боб Арум Теренс Кроуфорд

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