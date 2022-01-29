Боб Арум рассказал, когда состоится реванш Усик – Джошуа

Это не апрель

Фото: World Boxing News

Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что реванш чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоится в июне:

У вас были разговоры с Эдди Хирном о том, когда он хочет организовать этот бой? Кажется, они готовы драться в марте-апреле?

Они проведут бой в июне.

По словам главы Top Rank, одной из главных причин срыва поединка Усик – Тайсон Фьюри стал тот фактор, что встречу должны были финансировать инвесторы из Ближнего Востока, однако из-за Рамадана бой нельзя было провести в апреле.

Напомним, в марте Фьюри проведет бой против Диллиана Уайта.