Боб Арум скептически относится к возможному возвращению Кличко в бокс

Сейчас бывшему чемпиону мира 45 лет

Фото: Facebook Владимира Кличко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум без особого энтузиазма относится к возможному возвращению в бокс бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко:

«Я думаю, что это было бы очень опасно для Владимира. Ему идет 46-й год. Столько же было и Форману, но он пошел на это. Это было чудом. Помните, что у Формана был десятилетний период, когда он был проповедником и не боксировал. Хотя ему было за 40, он был как 36-летний».

Если Кличко все же вернется и завоюет титул чемпиона мира, то побьет рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В этом же интервью Арум рассказал, почему не подписал в свою промоутерскую компанию Александра Усика.