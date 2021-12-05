Боб Арум: «Я очень взволнован перед боем Ломаченко – Комми»

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о вечере бокса в Нью-Йорке, в главном событии которого легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой против Ричарда Комми (30-3, 27 КО):

Интересно, что у нас в этом карде есть несколько отличных парней, за которыми будущее. Например, внук Мохаммеда Али. Он очень приятный парень. Я помню его мать еще маленькой девочкой. Там выступят потрясающие проспекты вроде Ксандера Зайаса и Кишона Дэвиса, которого мы подписали. Вероятно, Кишон – один из лучших боксеров-олимпийцев, он завоевал серебряную медаль. Так что я очень рад вернуться в родной город. Пусть с 1986 года я и жил в Лас-Вегасе, но по моему акценту вы можете сказать, что я из Нью-Йорка».