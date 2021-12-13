Боб Арум ждет, что Канело с мая по сентябрь 2022-го подерется с Бетербиевым или Смитом
Глава Top Rank Боб Арум высказался о возможном следующем бое абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса
(57-1, 39 КО). Слова промоутера приводит портал BoxingScene.
«Мне известно, что он подрался бы с Бетербиевым. Эдди Рейносо – великолепный тренер, который очень близок к Канело, которого я знаю еще с его молодых лет. Он лично говорил мне, что ему интересны поединки с Бетербиевым и Джо Смитом-младшим.
Я бы с большим интересом ждал мая или сентября – это то время, когда Канело нравится выступать, поскольку в эти даты он мог бы подраться с одним из чемпионов полутяжелого веса.
Канело любит риски и это делает его настолько популярным. Это был бы грандиозный поединок, поскольку ставки не были бы столь однозначны.
Некоторым кажется, что Бетербиев очень большой и сильный для него. Другие назовут Канело особенным парнем, способным справиться с кем угодно. Это один из самых крупных поединков в боксе».
Напомним, реванш с Канело в полутяжелом весе хочет провести россиянин Сергей Ковалев, которого Сауль нокаутировал в 2019-м.