Боб Арум ждет, что Канело с мая по сентябрь 2022-го подерется с Бетербиевым или Смитом

Сауль Альварес / Фото: DAZN

Глава Top Rank Боб Арум высказался о возможном следующем бое абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО). Слова промоутера приводит портал BoxingScene.



Я бы с большим интересом ждал мая или сентября – это то время, когда Канело нравится выступать, поскольку в эти даты он мог бы подраться с одним из чемпионов полутяжелого веса.

Канело любит риски и это делает его настолько популярным. Это был бы грандиозный поединок, поскольку ставки не были бы столь однозначны.

Некоторым кажется, что Бетербиев очень большой и сильный для него. Другие назовут Канело особенным парнем, способным справиться с кем угодно. Это один из самых крупных поединков в боксе».