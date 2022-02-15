Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты
Боб Арум: «Знаю, что Усик с нетерпением ожидает этого реванша с Джошуа»
Промоутер отметил, что не знает, боится ли Энтони реванша
12:03
Арум и Усик / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions заявил, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) с нетерпением ждет реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Я не говорю о том, что Джошуа боится реванш с Усиком. Нет, я ничего об этом не знаю. Знаю, что Усик с нетерпением ожидает этот реванша. Дело в том, что я разговаривал с Александром, и он сказал, что очень ждет этот бой, что он готов приступить к тренировкам.
Мне реально без разницы, какую позицию занимает Джошуа».
Напомним, ранее промоутер Фьюри заявил, что Джошуа избежит реванша с Усиком.