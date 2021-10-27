Шакур Стивенсон обвинил Арума в попытке спрятать от него Вальдеса
«Боб, пи*дуй-ка ты на*уй». Джошуа бесцеремонно послал Арума
Экс-чемпиону не понравилась критика со стороны промоутера
13:59
Энтони Джошуа / фото - BoxingScene
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в интервью YouTube каналу iFL TV неожиданно резко высказался в адрес промоутера Боба Арума. Британцу не понравилось, как Арум критиковал его после поражения Александру Усику (19-0, 13 КО), а также то, что обозвал его трусом.
«Да пошел он в пи*ду! На*уй эти все его: «Джошуа выбирает только легкие бои, Джошуа боится драться с Тайсоном Фьюри». Со всем уважением, пи*дуй-ка ты на*уй, Боб! Он вправду считает, что сможет поливать меня де*ьмом безнаказанно? В последнее время он слишком часто открывал свой рот, ну что же, теперь моя очередь».
Напомним, Джошуа согласился принять помощь Фьюри при подготовке ко второму бою с Усиком.
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