Джейк Пол следующий бой проведет против 46-летней легенды MMA
Боец UFC предложил Джейку Полу бой насмерть
А сделать это он предложил на необитаемом острове
09:49
Шон Стриклэнд / Фото: Bloody Elbow
Топовый средневес UFC Шон Стриклэнд
(24-3) в Twitter
вызвал на поединок популярного видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО).
«Джейк, предложи мне пять $5 млн за бой. За такие деньги мы можем полететь на чертов необитаемый остров в международных водах и устроить бой насмерть. Хоть в перчатках, хоть без, хоть на ножах, хоть на дубинах… Лол! Погнали, черт возьми».
Напомним, ранее от предложенных $5 млн за бой с Полом отказался Хорхе Масвидаль.
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