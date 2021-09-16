Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
Богачук перевесил соперника перед рейтинговым боем в США
Украинец встретится Рафаэлем Игбокве
08:49
Фото: vringe.com
Украинский боксер Сергей Богачук (19-1, 19 КО) и его следующий соперник Рафаэль Игбокве (16-2, 7 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя.
Богачук – 71,8 кг
Игбокве – 71,1 кг
Боксеры встретятся на арене Quiet Cannon Country Club в Монтебелло (штат Калифорния, США). Бой пройдет в ночь с 16 на 17 сентября.
В начале 2021 года Богачук проиграл Брэндону Адамсу, потерпев первой поражение в карьере. Неудачу украинец закрыл в середине года, нокаутировав Брэндона Брауна.
До этого боя Богачук чаще выступал в рамках первого среднего веса, где он по версии BoxRec входит в топ-50 лучших боксеров дивизиона.