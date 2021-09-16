Богачук перевесил соперника перед рейтинговым боем в США

Украинец встретится Рафаэлем Игбокве

Фото: vringe.com

Украинский боксер Сергей Богачук (19-1, 19 КО) и его следующий соперник Рафаэль Игбокве (16-2, 7 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя.

Богачук – 71,8 кг

Игбокве – 71,1 кг

Боксеры встретятся на арене Quiet Cannon Country Club в Монтебелло (штат Калифорния, США). Бой пройдет в ночь с 16 на 17 сентября.

В начале 2021 года Богачук проиграл Брэндону Адамсу, потерпев первой поражение в карьере. Неудачу украинец закрыл в середине года, нокаутировав Брэндона Брауна.

До этого боя Богачук чаще выступал в рамках первого среднего веса, где он по версии BoxRec входит в топ-50 лучших боксеров дивизиона.

Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция.