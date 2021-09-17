Богачук разобрал соперника на запчасти и завоевал юбилейную досрочную победу

После завершения 6-го раунда угол Игбокве снял американца с поединка

Фото: 360 Promotions

Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (20-1, 20 KO) победил Рафаэля Игбокве (16-3, 7 KO) на ивенте в Монтебелло, США.



Украинец и американец в начале поединка обменивались выпадами. Но уже во втором раунде Богачук начал полностью контролировать ход поединка. Сергей наносил сокрушительные удары по корпусу и голове Игбокве, но Рафаэль держался на ногах. Но в концовке 6-го раунда угол бойца не смог выдержать сокрушения Игбокве, и снял американца с поединка. 20-й нокаут в активе Богачука и первое досрочное поражение в пассиве Рафаэля.

Напомним, что в прошлом поединке Сергей в первом же раунде уничтожил соперника ударом по печени.