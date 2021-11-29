Богачук разобрал соперника на запчасти и завоевал юбилейную досрочную победу
Богачук: «Сиренко нокаутирует Валлиша»
Украинский средневес – о предстоящем поединке в Броворах
09:59
Сергей Богачук / Фото - ua.tribuna.comУкраинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (20-1, 20 KO) поделился ожиданиями от поединка между украинским супертяжеловесом Владиславом Сиренко (18-0, 15 КО) и немцем Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО).
«Владу постепенно наращивают уровень оппозиции – это правильно. За этим интересно наблюдать. Что касается предстоящего боя – думаю, что Влад нокаутирует Валлиша».
Напомним, поединок между Сенченко и Валлишем состоится 18 декабря в ТРЦ «Терминал» в Броварах. Бой пройдет в андеркарде противостояния Беринчик – Чаниев.
Напомним, Сиренко в предыдущем бою в первом раунде нокаутировал опытного россиянина.