Очередной нокаут от украинца. Богачук в первом же раунде ударом по печени усадил соперника на канвас
Богачук вернется на ринг поединком с малоизвестным американцем
Ивент состоится в США
13:23
Сергей Богачук / Фото - FacebookУкраинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (19-1, 19 KO) 16 сентября проведет бой с американцем Рафаэлем Игбокве (16-2, 7 КО).
Бой пройдет в Монтебелло, США. Об этом украинец сообщил в своем Instagram.
Напомним, в своем последнем поединке на ивенте в Рок-Рапидсе (США) Богачук в первом раунде нокаутировал 33-летнего американца Брэндона Брауна (16-23, 11 KO).
Что касается Игбокве, то он в январе победил Хуана Карлоса Родригеса (18-3, 17 КО).