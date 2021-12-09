Яркий украинский боксер вернулся в ринг победой нокаутом в первом раунде
Богдан Штонда не допустил ошибки брата и деклассировал джорнимена из Италии
Украинский проспект добыл седьмую победу на профессиональном ринге
09:12
Фото: facebook.com/b1boxing
Украинский проспект Богдан Штонда (7-0, 3 КО) провел бой против джорнимера из Италии Франческо Леззи (14-21-2, 3 КО).
По результатам восьми раундов победу единогласным решением судей одержал Штонда.
Видео боя:
Напомним, на церемонии официального взвешивания Штонда отметился ярким перформансом.
В рамках этого вечера бокса брат Богдана Валентин Штонда свел бой в ничью против джорнимена Артема Айвазиди.
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