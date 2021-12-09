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Богдан Штонда не допустил ошибки брата и деклассировал джорнимена из Италии

Украинский проспект добыл седьмую победу на профессиональном ринге
Бокс Профессиональный бокс
09:12
Богдан Штонда не допустил ошибки брата и деклассировал джорнимена из Италии
Фото: facebook.com/b1boxing

Украинский проспект Богдан Штонда (7-0, 3 КО) провел бой против джорнимера из Италии Франческо Леззи (14-21-2, 3 КО).

По результатам восьми раундов победу единогласным решением судей одержал Штонда.

Видео боя:

Напомним, на церемонии официального взвешивания Штонда отметился ярким перформансом.

В рамках этого вечера бокса брат Богдана Валентин Штонда свел бой в ничью против джорнимена Артема Айвазиди.

Сергей Остапенко
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