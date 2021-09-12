Боится получать в голову? Путин рассказал, как из-за сломанного носа поменял бокс на борьбу

Чемпионат Европы. Польша — Россия. Видео трансляция
21:30
Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве пытался заниматься боксом, но точное попадание в нос переключило его на борьбу.
«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой».
Напомним, для встреч с Путиным российских спортсменов обязали пройти недельный карантин.
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