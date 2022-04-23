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Боится за карьеру сына. Отец Фьюри признался, почему будет болеть за Джошуа в реванше с Усиком

Джон пригласил Энтони в команду, если AJ хочет титулы
Бокс Профессиональный бокс
18:57
Боится за карьеру сына. Отец Фьюри признался, почему будет болеть за Джошуа в реванше с Усиком
Фото: Getty Images

Отец чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри назвал причину в связи с которой будет болеть за Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в предстоящем реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Я надеюсь, что Джошуа побьет Усика, это действительно так. Я болею за него. Мне будет плохо, если Усик победит. Ничего не имею против Усика, он отличный парень, но мое сердце принадлежит этому мужчине из Уотфорда.

Если Джошуа сможет победить, то ничто не сможет удержать Тайсона на пенсии. Страницу Джошуа в Instagram ведут другие люди. Он приятный парень. Я бы сказал ему, пусть приходит к нам, если хочет завоевать чемпионские титулы. У него есть все, что нужно.

Напомним, что «Цыганский король» собирается уйти из бокса после поединка с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Александр Усик Тайсон Фьюри Джон Фьюри

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