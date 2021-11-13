«Мотивация продолжать дальше творить историю». Интервью 19-летнего чемпиона мира Юрия Захареева
«Бокс – это не только сила». Захареев рассказал, что помогло ему победить на чемпионате мира
19-летний украинец подвел итоги турнира в Сербии
09:47
Юрий Захареев / фото - ФБУ
19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг. Украинец рассказал, что помогло ему победить на турнире в Белграде более зрелых и опытных соперников.
«На взрослом чемпионате мира все мои соперники были старше и опытнее меня. Некоторые были и физически сильнее. Впрочем, бокс – это далеко не только сила. Считаю, что мы были быстрее и ловчее, что нам существенно помогло.
Мы с тренером знали, как правильно готовиться к каждому из соперников. Это и стало залогом успеха в столкновениях против них».