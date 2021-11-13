«Бокс – это не только сила». Захареев рассказал, что помогло ему победить на чемпионате мира

19-летний украинец подвел итоги турнира в Сербии

Юрий Захареев / фото - ФБУ

19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг. Украинец рассказал, что помогло ему победить на турнире в Белграде более зрелых и опытных соперников.

«На взрослом чемпионате мира все мои соперники были старше и опытнее меня. Некоторые были и физически сильнее. Впрочем, бокс – это далеко не только сила. Считаю, что мы были быстрее и ловчее, что нам существенно помогло. Мы с тренером знали, как правильно готовиться к каждому из соперников. Это и стало залогом успеха в столкновениях против них».

Напомним, Виталий Кличко дал несколько советов Захарееву.