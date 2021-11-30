Боксер, давший конкурентный бой Ломаченко, узнал против кого будет защищать пояс WBC

Гари Рассел вернется на ринг в январе

Фото: Premier Boxing Champions

Чемпион мира WBC в полулегком весе Гари Рассел (31-1, 18 КО) следующий бой проведет в январе, сообщает fightnews.com.

Соперником американца станет первый номер рейтинга филиппинский проспект Марк Магсайо (23-0, 16 KO).

В Украинец Рассел известен своим поединком против Василия Ломаченко. Американец дал украинцу конкурентный бой, но все же проиграл на записках судей – 114:114, 112:116, 112:116.

Недавно на XSPORT.ua вышел прекрасный материал о том поединке.