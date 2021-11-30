Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Боксер, давший конкурентный бой Ломаченко, узнал против кого будет защищать пояс WBC
Гари Рассел вернется на ринг в январе
14:30
Фото: Premier Boxing Champions
Чемпион мира WBC в полулегком весе Гари Рассел (31-1, 18 КО) следующий бой проведет в январе, сообщает fightnews.com.
Соперником американца станет первый номер рейтинга филиппинский проспект Марк Магсайо (23-0, 16 KO).
В Украинец Рассел известен своим поединком против Василия Ломаченко. Американец дал украинцу конкурентный бой, но все же проиграл на записках судей – 114:114, 112:116, 112:116.
Недавно на XSPORT.ua вышел прекрасный материал о том поединке.