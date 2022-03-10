Боксер из россии будет биться за самый большой гонорар в карьере. Справедливо ли это?

7 мая Дмитрий Бивол проведет поединок с Саулем Альваресом

Бивол, Канело и Хирн на пресс-конференции / фото - BoxingScene

7 мая в Лас-Вегасе, США, состоится бой за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе между его обладателем Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) и главной звездой бокса прямо сейчас Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО). И объявлен был этот поединок 26 февраля – спустя два дня после полномасштабного вторжения путинской россии на территорию независимой Украины.

Буквально сразу же автору этого материала несколько людей из бокса прислали смс с предложением надавить на промоутера события Эдди Хирна, а также других причастных лиц, с требованием отменить поединок. Давайте разберемся правильно ли это.

Бой Бивола против Канело раскручивался российской стороной уже долгое время. После того, как Канело впервые поднялся в полутяжи и нокаутировал Сергея Ковалева, команда Бивола поняла, что это и для них шанс хорошо заработать. Промоутеры, менеджеры и журналисты со страны путинского режима, да и сам Бивол постоянно в комментариях для СМИ делали заявления относительно крутости такого поединка. Многие даже заявляли, что Бивол станет самым серьезным соперником Канело прямо сейчас.

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За бой с мексиканцем россиянин получит самый большой гонорар в карьере. Сумма не называется, но сам Дмитрий этот факт подтвердил.

Так вот о том, правильно ли требовать снятия Бивола с этого поединка. Смотрите, Бивол владеет поясом чемпиона мира с 2017 года, в мире бокса его знают все, он – один з ведущих бойцов своего дивизиона. О Канело и говорить не стоит. Соответственно, если бы удалось повлиять на организаторов, и они бы официально заявили, что Дмитрий Бивол снят с боя из-за нечеловеческих действий со стороны россии по отношению к мирным украинцам, наверное, это бы привлекло еще большее внимание Европы и США к тому, что происходит в Украине.

Также не стоит забывать еще одно. Бивол на контракте у российской компании «Мир бокса» (у Matchroom Boxing со-промоушен). Владелец «Мир бокса» - строительный магнат Андрей Рябинский. Рябинский близок (очевидно) к нынешней власти. Его еще в недавнем прошлом подопечные Александр Поветкин и Денис Лебедев уже делали обращения в поддержку «спецоперации» путинского режима. Поэтому снятие с боя боксера компании Рябинского из-за войны росссии в Украине стало бы шагом, который бы заставил задуматься (надеемся) даже Поветкина и Лебедева. Ну и других их «ближних».

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Бивол выходит на бой под флагом страны, которая уничтожает мирное население в обычных украинских городах, которая бомбит роддомы, больницы, школы и садики. Поэтому участие боксера из рф в таком большом бою является имиджевой потерей, в том числе, и для промоутеров. Сам Хирн должен задуматься, нужно ли ему во время организации шоу и самого поединка слышать в свой адрес критику. Давайте также не забывать, как все мировые бренды выходят из россии, и отказываются от сотрудничества с россиянами. Где гарантия, что при организации боя Бивол – Канело ведущие компании не откажутся от поддержки этого вечера в связи с участием в нем россиянина?

Думаю, вам интересно будет узнать, что после того, как я написал множество смс в адрес менеджеров и матчмейкеров Matchroom Boxing, их пиар-отдела, отдела по коммуникациям в DAZN (транслятор шоу) и других боксерских специалистов, то получил всего два ответных сообщения. Первое от одного из менеджеров Matchroom Кевина, который сказал дословно следующее: «Мы пониманием всю ситуацию, которая сложилась у вас в стране, однако отменить поединок нам видится невозможным». Второе было от представителя DAZN, ответившего, что попытается повлиять на ситуацию. Впрочем, прошло уже больше десяти дней и пока никаких изменений не видно.

Недавно за отмену боя высказался даже

«Каждая санкция не имеет ничего против отдельных людей или спортсменов. Они касаются политики россии, а каждый представитель этой страны должен находиться под санкциями. Именно так мы докажем россии, что мир против этой бессмысленной войны. В этой войне нет ничего хорошего».

А канадский катмен Александра Усика и Василия Ломаченко Расс Анбер искренне удивился, почему об этом поединке объявили именно сейчас:

«На самом деле я нахожу очень странным то, что они анонсировали бой Бивола и Канело в это время. Это очень деликатное время, чтобы анонсировать бой, в котором русский будет драться за самый большой гонорар в боксе против Канело. Немного странно, что они это сделали».

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россия уже 15 день бомбит мирные украинские города, убивает детей и женщин. И как боксер из их страны может боксировать на одной из главных боксерских арен в США против самой главной звезды бокса – это большой вопрос. Весь мир во всех отраслях нашей жизни должен объединиться ради изоляции рф, может, тогда простые жители россии окончательно поймут, что у них в стране что-то не так и выйдут протестовать против режима. Чем спасут миллионов мирных жителей Украины и свое будущее.