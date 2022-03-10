Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 4
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Севилья - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Брага - Монако -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Байер -:- Запланирован
22:00 Барселона - Галатасарай -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 59) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Марта Костюк - Марина Заневска -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Сент-Этьен -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Леново Тенерифе - Прометей

Боксер из россии будет биться за самый большой гонорар в карьере. Справедливо ли это?

7 мая Дмитрий Бивол проведет поединок с Саулем Альваресом
Бокс Профессиональный бокс
13:42
Боксер из россии будет биться за самый большой гонорар в карьере. Справедливо ли это?
Бивол, Канело и Хирн на пресс-конференции / фото - BoxingScene

7 мая в Лас-Вегасе, США, состоится бой за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе между его обладателем Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) и главной звездой бокса прямо сейчас Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО). И объявлен был этот поединок 26 февраля – спустя два дня после полномасштабного вторжения путинской россии на территорию независимой Украины.

Буквально сразу же автору этого материала несколько людей из бокса прислали смс с предложением надавить на промоутера события Эдди Хирна, а также других причастных лиц, с требованием отменить поединок. Давайте разберемся правильно ли это.

Бой Бивола против Канело раскручивался российской стороной уже долгое время. После того, как Канело впервые поднялся в полутяжи и нокаутировал Сергея Ковалева, команда Бивола поняла, что это и для них шанс хорошо заработать. Промоутеры, менеджеры и журналисты со страны путинского режима, да и сам Бивол постоянно в комментариях для СМИ делали заявления относительно крутости такого поединка. Многие даже заявляли, что Бивол станет самым серьезным соперником Канело прямо сейчас.

фото - BoxingScene
фото - BoxingScene
За бой с мексиканцем россиянин получит самый большой гонорар в карьере. Сумма не называется, но сам Дмитрий этот факт подтвердил.

Так вот о том, правильно ли требовать снятия Бивола с этого поединка. Смотрите, Бивол владеет поясом чемпиона мира с 2017 года, в мире бокса его знают все, он – один з ведущих бойцов своего дивизиона. О Канело и говорить не стоит. Соответственно, если бы удалось повлиять на организаторов, и они бы официально заявили, что Дмитрий Бивол снят с боя из-за нечеловеческих действий со стороны россии по отношению к мирным украинцам, наверное, это бы привлекло еще большее внимание Европы и США к тому, что происходит в Украине.

Также не стоит забывать еще одно. Бивол на контракте у российской компании «Мир бокса» (у Matchroom Boxing со-промоушен). Владелец «Мир бокса» - строительный магнат Андрей Рябинский. Рябинский близок (очевидно) к нынешней власти. Его еще в недавнем прошлом подопечные Александр Поветкин и Денис Лебедев уже делали обращения в поддержку «спецоперации» путинского режима.  Поэтому снятие с боя боксера компании Рябинского из-за войны росссии в Украине стало бы шагом, который бы заставил задуматься (надеемся) даже Поветкина и Лебедева. Ну и других их «ближних».

фото - BoxingScene
фото - BoxingScene
Бивол выходит на бой под флагом страны, которая уничтожает мирное население в обычных украинских городах, которая бомбит роддомы, больницы, школы и садики. Поэтому участие боксера из рф в таком большом бою является имиджевой потерей, в том числе, и для промоутеров. Сам Хирн должен задуматься, нужно ли ему во время организации шоу и самого поединка слышать в свой адрес критику. Давайте также не забывать, как все мировые бренды выходят из россии, и отказываются от сотрудничества с россиянами. Где гарантия, что при организации боя Бивол – Канело ведущие компании не откажутся от поддержки этого вечера в связи с участием в нем россиянина?

Думаю, вам интересно будет узнать, что после того, как я написал множество смс в адрес менеджеров и матчмейкеров Matchroom Boxing, их пиар-отдела, отдела по коммуникациям в DAZN (транслятор шоу) и других боксерских специалистов, то получил всего два ответных сообщения. Первое от одного из менеджеров Matchroom Кевина, который сказал дословно следующее: «Мы пониманием всю ситуацию, которая сложилась у вас в стране, однако отменить поединок нам видится невозможным». Второе было от представителя DAZN, ответившего, что попытается повлиять на ситуацию. Впрочем, прошло уже больше десяти дней и пока никаких изменений не видно.

Недавно за отмену боя высказался даже Владимир Кличко:

«Каждая санкция не имеет ничего против отдельных людей или спортсменов. Они касаются политики россии, а каждый представитель этой страны должен находиться под санкциями. Именно так мы докажем россии, что мир против этой бессмысленной войны. В этой войне нет ничего хорошего».

А канадский катмен Александра Усика и Василия Ломаченко Расс Анбер искренне удивился, почему об этом поединке объявили именно сейчас:

«На самом деле я нахожу очень странным то, что они анонсировали бой Бивола и Канело в это время. Это очень деликатное время, чтобы анонсировать бой, в котором русский будет драться за самый большой гонорар в боксе против Канело. Немного странно, что они это сделали».

фото - BoxingScene
фото - BoxingScene
россия уже 15 день бомбит мирные украинские города, убивает детей и женщин. И как боксер из их страны может боксировать на одной из главных боксерских арен в США против самой главной звезды бокса – это большой вопрос. Весь мир во всех отраслях нашей жизни должен объединиться ради изоляции рф, может, тогда простые жители россии окончательно поймут, что у них в стране что-то не так и выйдут протестовать против режима. Чем спасут миллионов мирных жителей Украины и свое будущее. 

Александр Чепилко
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Сауль Альварес Дмитрий Бивол Эдди Хирн

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
10 марта 2022г. 14:53
А что не так-то? Ничего личного, просто бизнес, типа американцы вели себя как-то по другому до этого
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Усман: «Когда люди увидят бой с Альваресом, их челюсти упадут на пол»
Усман: «Когда люди увидят бой с Альваресом, их челюсти упадут на пол»
MMA
09 марта 21:20
Катмен Усика – о бое Бивол – Канело: «Очень странно анонсировать бой россиянина за самый большой гонорар в боксе после нападения на Украину»
Катмен Усика – о бое Бивол – Канело: «Очень странно анонсировать бой россиянина за самый большой гонорар в боксе после нападения на Украину»
Бокс Профессиональный бокс
08 марта 18:44
Хирн: «Я верю, что Головкин остановит Мурату»
Хирн: «Я верю, что Головкин остановит Мурату»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 22:20
Промоутер Хэйни: «У нас все еще есть 2-3 недели, чтобы организовать бой с Камбососом»
Промоутер Хэйни: «У нас все еще есть 2-3 недели, чтобы организовать бой с Камбососом»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 21:20
Хирн: «Третий бой Головкина с Альваресом закончится в течение девяти раундов»
Хирн: «Третий бой Головкина с Альваресом закончится в течение девяти раундов»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 20:20
Хэйни назвал лучшего боксера современности
Хэйни назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:20
1

Новости: Бокс

Арум назвал варианты для Фьюри в случае победы над Уайтом
Арум назвал варианты для Фьюри в случае победы над Уайтом
Профессиональный бокс
18:30
Фьюри: «Уайт получит в семь раз больше, чем я за бой с Владимиром Кличко»
Фьюри: «Уайт получит в семь раз больше, чем я за бой с Владимиром Кличко»
Профессиональный бокс
17:30
Джошуа: «Уайлдер просто не был готов драться со мной»
Джошуа: «Уайлдер просто не был готов драться со мной»
Профессиональный бокс
16:30
Боксер из россии будет биться за самый большой гонорар в карьере. Справедливо ли это?
Боксер из россии будет биться за самый большой гонорар в карьере. Справедливо ли это?
Профессиональный бокс
13:42
Джошуа: «Я дважды боксировал с Валлином по молодежи и остановил Джойса в первом раунде»
Джошуа: «Я дважды боксировал с Валлином по молодежи и остановил Джойса в первом раунде»
Профессиональный бокс
10:30
Фьюри: «Я думаю, что когда бой с Уайтом состоится, то вы получите настоящее удовольствие»
Фьюри: «Я думаю, что когда бой с Уайтом состоится, то вы получите настоящее удовольствие»
Профессиональный бокс
10:00
Джойс бросил вызов Джошуа: «Этот бой будет громадным»
Джойс бросил вызов Джошуа: «Этот бой будет громадным»
Профессиональный бокс
08:20
В WBA назначили следующего соперника для Тейлора
В WBA назначили следующего соперника для Тейлора
Профессиональный бокс
09 марта 22:30
Джошуа: «Я болею за Уайта в бою с Фьюри, хоть и ненавижу Диллиана»
Джошуа: «Я болею за Уайта в бою с Фьюри, хоть и ненавижу Диллиана»
Профессиональный бокс
09 марта 20:50
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Борьба
03 марта 15:14
1
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Легкая атлетика
08 марта 07:59
Все новости