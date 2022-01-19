Пинчук: «Будь бой с Флоресом 10 раундов, он бы все равно прошел всю дистанцию»
Боксер, назвавший Кличко алкоголиком, не сумел удосрочить соперника, несмотря на прогнозы букмекеров. Видеообзор
После боя украинец заявил, что у его оппонента деревянная голова
19:53
Фото: Getty Images
Украинский боксер Любомир Пинчук (14-2-1, 8 КО), выступающий в тяжелом и супертяжелом весах, на минувших выходных встретился с мексиканцем Хосе Марио Флоресом (8-3-2, 4 КО).
Перед боем букмекеры были уверены, что Пинчук быстро нокаутирует соперника, однако сделать этого ему не удалось. Как итог – боксеры прошли всю дистанцию поединка – восемь раундов.
Видеообзор боя:
После боя Пинчук заявил, что у Флореса деревянная голова.
Напомним, Пинчук считает, что Виталий Кличко – алкоголик и наркоман, Александр Усик, по его мнению, вчистую проиграет Тайсону Фьюри, а Василий Ломаченко никогда не станет абсолютным чемпионом мира.
Комментарии 1