Боксер, назвавший Кличко алкоголиком, не сумел удосрочить соперника, несмотря на прогнозы букмекеров. Видеообзор

После боя украинец заявил, что у его оппонента деревянная голова

Фото: Getty Images

Украинский боксер Любомир Пинчук (14-2-1, 8 КО), выступающий в тяжелом и супертяжелом весах, на минувших выходных встретился с мексиканцем Хосе Марио Флоресом (8-3-2, 4 КО).

Перед боем букмекеры были уверены, что Пинчук быстро нокаутирует соперника, однако сделать этого ему не удалось. Как итог – боксеры прошли всю дистанцию поединка – восемь раундов.

Видеообзор боя:

После боя Пинчук заявил, что у Флореса деревянная голова.

Напомним, Пинчук считает, что Виталий Кличко – алкоголик и наркоман, Александр Усик, по его мнению, вчистую проиграет Тайсону Фьюри, а Василий Ломаченко никогда не станет абсолютным чемпионом мира.