Боксер, нокаутировавший Баранчика, начал охоту на Дэвиса и Тейлора

Монтана Лав / Фото: boxingscene.com

Американский проспект первого полусреднего веса Монтана Лав (16-0-1, 8 KO) рассказал о победе над экс-чемпионом мира Иваном Баранчиком (20-2-0, 13 KO).



Мы отрабатывали этот апперкот в тренировочном лагере. План состоял в том, чтобы уходить с линии атаки и проваливать его. Мы понимали, что в определенный момент он откроется для атаки.

Наденьте на меня пояс! Я много работал, и теперь настал нужное время. Мне нужны Джош Тейлор и Джервонта Дэвис. Мы сможем устроить эти бои прямо сейчас».