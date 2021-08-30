Баранчик узнал дату следующего боя и имя соперника
Боксер, нокаутировавший Баранчика, начал охоту на Дэвиса и Тейлора
Лав уверен, что прямо сейчас готов к титульным боям
30 августа 22:57
Монтана Лав / Фото: boxingscene.com
Американский проспект первого полусреднего веса Монтана Лав (16-0-1, 8 KO) рассказал о победе над экс-чемпионом мира Иваном Баранчиком (20-2-0, 13 KO).
«Сбылась мечта. Каждый день я мечтал об этом моменте на тренировках. Хочу поблагодарить Ивана за возможность и помощь в том, чтобы устроить шоу для фанатов.
Мы отрабатывали этот апперкот в тренировочном лагере. План состоял в том, чтобы уходить с линии атаки и проваливать его. Мы понимали, что в определенный момент он откроется для атаки.
Наденьте на меня пояс! Я много работал, и теперь настал нужное время. Мне нужны Джош Тейлор и Джервонта Дэвис. Мы сможем устроить эти бои прямо сейчас».
Напомним, Дэвис готов до конца 2021 года подраться в легком весе.
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