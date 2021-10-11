Боксер пошел в атаку, но пропустил удар снизу и рухнул на канвас. Жесткий нокаут в первом раунде

Рефери понял, что бой стоит остановить

Нокаут из Доминиканской Республики / Фото - скриншот

В Доминиканской Республике продолжают радовать зрителей яркими нокаутами. 30-летний Хайро Санчес (7-0, 5 КО) в 2017 году ушел из бокса, но в мае решил вернуться на ринг.

И вот, в своем втором поединке после возвращения, он сошелся с Луисом Эрнесто Хосе (34-30-2, 27 КО). Он, несмотря на свой рекорд, предыдущий бой выиграл. И, возможно, надеялся победить и в этот раз.

В первом раунде левша Хосе пытался пробить мощный прямой ударной рукой, но лишь подставился под апперкот. Санчес брутально нокаутировал оппонента – рефери не позволил бою продолжиться.

Жесточайший удар по печени сложил соперника вдвое. Брутальный нокаут молодого боксера.