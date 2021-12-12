Шелестюк: «Надеюсь, у Ломаченко не возникнут проблемы с руками, потому что у Комми деревяная голова»
Боксер, разрушивший мечту Хижняка, перешел в профессионалы
Соуза подписал соглашение с промоутерской компанией Probellum
14:29
Фото: gettyimages
Олимпийский чемпион Токио-2020 в среднем весе Эберт Консейсау Соуза перешел в профессионалы.
23-летний боксер подписал соглашение с промоутерской компанией Probellum, на контракте у которой также находится украинский боксер Тарас Шелестюк.
Консейсау хорошо знаком украинским любителям бокса. Именно он нокаутировал Александра Хижняка в финале Олимпийских игр.
Напомним, сам Хижняк решил остаться в любителях на еще один олимпийский цикл.
Комментарии 0