Боксер, разрушивший мечту Хижняка, перешел в профессионалы

Соуза подписал соглашение с промоутерской компанией Probellum

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в среднем весе Эберт Консейсау Соуза перешел в профессионалы.

23-летний боксер подписал соглашение с промоутерской компанией Probellum, на контракте у которой также находится украинский боксер Тарас Шелестюк.

Консейсау хорошо знаком украинским любителям бокса. Именно он нокаутировал Александра Хижняка в финале Олимпийских игр.

Напомним, сам Хижняк решил остаться в любителях на еще один олимпийский цикл.