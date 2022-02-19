Боксер, шокировавший Фьюри, хочет заполучить реванш с бывшим соперником Усика

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Американский боксер Стив Каннингем (30-9-1, 13 КО) бросил вызов Марко Хуку (42-5-1, 28 КО), которого уже побеждал в 2007 году:

Хук, я побью тебя даже если ты сидишь на стероидах. Побью тебя в возрасте 45 лет или даже 55. Люди говорили, что я старше тебя. Когда мы дрались, тебе был 21 год, а мне 31 и твой угол выбросил полотенце в двенадцатом раунде. В двенадцатом раунде, мужик! Ты и тогда был ребенком и остаешься им сейчас. Свяжись с моим менеджером и давай повеселимся».