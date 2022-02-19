Боксер, шокировавший Фьюри, хочет заполучить реванш с бывшим соперником Усика
Американский боксер Стив Каннингем (30-9-1, 13 КО) бросил вызов Марко Хуку (42-5-1, 28 КО), которого уже побеждал в 2007 году:
«Теперь, когда я состарился (как говорит сам Марко Хук), он захотел реванша. Я подписал контракт с твоим промоутером для того, чтобы состоялся наш второй бой, но никто его не захотел, в особенности, ты. В то время ты был их дойной коровой, и они не хотели, чтобы тебя раньше времени кто-то остановил. У тебя рекорд титульных защит в крузервейте лишь потому, что тебе скармливали бойцов низкого уровня. Ты не побил ни единого боксера с именем, защитил свой титул против тринадцати третьесортных бойцов и постоянно проигрывал, когда повышал уровень оппозиции.
Хук, я побью тебя даже если ты сидишь на стероидах. Побью тебя в возрасте 45 лет или даже 55. Люди говорили, что я старше тебя. Когда мы дрались, тебе был 21 год, а мне 31 и твой угол выбросил полотенце в двенадцатом раунде. В двенадцатом раунде, мужик! Ты и тогда был ребенком и остаешься им сейчас. Свяжись с моим менеджером и давай повеселимся».
Напомним, в 2013 году Каннингем едва не нокаутировал Тайсона Фьюри: во втором раунде американец отправил «Цыганского короля» в тяжелый нокдаун, однако Тайсон восстановился, а затем сам удосрочил Каннингема. Хук же в 2017 году проиграл украинцу Александру Усику.