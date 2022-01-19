Бриедис готов слить Джошуа «секретную информацию» про Усика
«Боксировать с Усиком – сумасшествие». Менеджер Джойса дал пару советов Джошуа накануне реванша с украинцем
Джонс поддал критике того, кто выбрал ужасающий план на первый поединок
16:24
Фото: Getty Images
Менеджер британского супертяжа Джо Джойса (13-0, 12 KO) Сэм Джонс в интервью iFL TV подверг критике выступление Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в первом поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Сказал бы ты или я Джошуа пытаться перебоксировать Усика? Это не имеет смысла. Ты так не выиграешь поединок. Если ты будешь стоять и пытаться перебоксировать боксера. Ты должен ложиться на него, быть агрессивным, использовать большие шансы и использовать свои преимущества – размер, силу и мощь. И пытаться вынести паренька отсюда. Боксировать с Усиком – это сумасшествие.
Так что AJ или Маккракен, тот, кто решил, что это нормальный план – был вообще не тут.
Напомним, что Джошуа не прекращает подготовку к реваншу с украинцем.
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