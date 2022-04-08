Больше не супертяж? Усик из-за войны в Украине существенно потерял в весе на фоне стресса

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Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Екатерина Усик рассказала, с какими проблемами столкнулся чемпион после начала полномасштабной войны россии с Украиной:



Он и так, если честно, не сильно любит интервью давать в обычное, мирное время. Сейчас сложно ему, конечно, но он все равно выходит в эфиры, что-то говорит. Его позиция понятна. Он всегда был за Украину, всегда прославлял ее и будет прославлять, на сколько хватит здоровья и сил.

Сейчас он понимает, насколько для него важен, допустим, даже ближайший бой. Для него каждый бой важен, но сейчас, когда в твоей стране льется кровь, Украину хочется прославлять, ею хочется гордиться. Я просто настолько горжусь, что я из Украины, что я украинка! Слава богу, что так случилось.