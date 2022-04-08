Больше не супертяж? Усик из-за войны в Украине существенно потерял в весе на фоне стресса
Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Екатерина Усик рассказала, с какими проблемами столкнулся чемпион после начала полномасштабной войны россии с Украиной:
Саша за неделю войны потерял килограмм 10. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало... Он видел, что я делаю. Я говорю: «Саш, пожалуйста, просят люди, надо говорить, как-то поддерживать». Ему очень сложно. Он сначала переваривал это внутри. Ну, во-первых, скажем честно, в такой ситуации мы еще никогда не были. Все наше поколение никогда такого и представить не могло. И тут такое, шок.
Он и так, если честно, не сильно любит интервью давать в обычное, мирное время. Сейчас сложно ему, конечно, но он все равно выходит в эфиры, что-то говорит. Его позиция понятна. Он всегда был за Украину, всегда прославлял ее и будет прославлять, на сколько хватит здоровья и сил.
Сейчас он понимает, насколько для него важен, допустим, даже ближайший бой. Для него каждый бой важен, но сейчас, когда в твоей стране льется кровь, Украину хочется прославлять, ею хочется гордиться. Я просто настолько горжусь, что я из Украины, что я украинка! Слава богу, что так случилось.
Напомним, что Усик уже приступил к подготовке к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), хотя официальной даты поединка еще нет.