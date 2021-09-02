Большие мышцы и усы. Усик показал свою актуальную форму

25 сентября украинец проведет первый титульный поединок в супертяжелом весе

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) чуть более чем через три недели проведет титульный поединок против обладателя поясов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



В истории Instagram аккаунта USYK-17 Promotions была опубликована фотография с актуальной формой украинца:

Усик накануне боя с Джошуа выпустил футболку со своей фирменной фразой.