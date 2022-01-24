Об Усике, Выхристе, Фьюри, своей карьере и Mahatch. Большое интервью с Сергеем Радченко

XSPORT.ua пообщался с человеком, работавшим с лучшими боксерами Украины и мира

Сергей Радченко / Фото: Инстаграм

Опытный украинский боксер Сергей Радченко (8-7, 3 КО) в интервью порталу XSPORT.ua рассказал о своей карьере, судейском произволе, успехе Александра Усика в бою с Энтони Джошуа, переоцененности Тайсона Фьюри, карьере в MMA, кулачных боях и многом другом.



– Давайте начнем с боя против Игоря Пилипенко. С ним вы дебютировали как профессионал и провели свой крайний бой. Почему выбор пал именно на него?

– Первый бой на тот момент был для меня проверочным, поскольку Игорь являлся достаточно опытным спортсменом и, как я думаю, что компания К2 решила не подставлять каких-то мешков, а опытного парня, чтобы посмотреть как я с ним буду боксировать.

На этот раз наш с ним поединок оказался спонтанным. Я был в Польше на спаррингах у Гловацкого и у Балского, и готовился к бою. Мне предлагали в Косово боксировать за чемпионство мира в новой версии UBO. В последний момент получилась не состыковка с ними и бой отменили. Думал, что еще буду спарринговать до конца недели и все. Но потом позвонили и предложили выступить на турнире «Синий купол» компании «Чемпион промоушен». Сказали: «Тебе все равно нужно выступить и закрыть поражение». Я сказал, что «да, давайте, кто соперник?».

Бой предложили за пять дней, и в течение трех дней поменялось три соперника. Были молодые украинские парни, был узбек и турок. Предпочтение из тех вариантов отдали Игорю, поскольку он выиграл последний бой. Он летал в Боснию и местного соперника нокаутировал в первом раунде. Поэтому у него в рейтинге последний бой – победа, и за счет нее он чуть поднялся в рейтинге. Мы с командой посоветовались и отдали ему предпочтение.

– Если посмотреть на вашу карьеру, то мы видели судейский произвол. Почему они вас недолюбливают?

– Если быть честным, то у меня честных поражений всего три. Все остальные бои, где, если бы я боксировал дома, то победа на 100% была бы за мной. При этом, соперники были сильные. Гловацки – бывший чемпион мира, Шпилька сильный, ребята из боксерской суперсерии, тот же Файфер. Дело не в судьях. Просто так устроен бокс.

У нас в Украине также судят приезжих ребят. Так в любой стране с гостями – кто платит тот и заказывает музыку. Они делают бои для своих бойцов, и если у них не выиграл нокаутом, то сложно получить победу. Со Шпилькой у меня была ситуация, когда в 8-м раунде я его добивал, и нужно было останавливать бой техническим нокаутом. А рефери спас его, остановив бой и дав мне замечание. Затем он начал снимать очки, протянув это все на 30-40 секунд. За это время Шпилька восстановился.

С Балским была такая ситуация после нокдауна в последнем раунде. Там рефери не останавливал бой, хотя соперник «плавал». Судья рискнул. Его увезли в больницу, и не дай бог что-то случится, то ответственность повесили на судью. Он рискнул.

Это не меня так судьи не любили, это так устроен бокс. Для спортсменов бокс – это спорт, для промоутеров и менеджеров – это бизнес.

– А что была за история с российским губернатором на вашем бое с Файфером?

– Была история, что приезжал губернатор Краснодарского края и после нашего боя зашумел весь зал и он начал уходить. У нас был со-главный бой, а в главном боксировал Максим Власов. Губернатора спросили, куда он уходит, а он матюкнулся, плюнул и сказал: «С таким судейством не хочу смотреть».

– Не думали подавать апелляции после проигранных поединков?

– Думаю, апелляции должна подавать Лига профессионального бокса Украины. После Шпильки я поднял этот вопрос, и мне сказали, что это бесполезно, это никакого толку не даст. Максимум – могут дисквалифицировать, кого на три месяца, кого на полгода. Но на результат боя ничего не влияет. Но я считаю, что если мы представляем свою страну, Лигу профессионального бокса, то я считаю, что должны за каждого боксера стоять горой и показывать характер. Может, в этот раз это ничего не даст, но в следующий будут знать.

Если бы дисквалифицировали судей, то это бы обрело еще большие масштабы. После Шпильки вся Польша гудела. Я знаю, что одна из букмекерских контор вернула людям деньги с небольшими премиальными, а вторая делала выплаты, будто выиграл я. Думаю, на следующий раз более бы уважительнее относились к боксерам из Украины, понимая, что если их в наглую засудят, то будет подниматься вопрос и подаваться апелляция.

– Почему они этого не делают?

– Думаю, что никто просто не хочет делать лишнюю работу просто так. Возможно, если бы за это доплачивали, то они бы писали эти апелляции, где нужно и не нужно.

Это не то, что ко мне плохое отношение судей. Они многие меня знают и любят. С польским рефери, судившим бой с Балским, мы пересеклись на поединке с Файфером. Я сказал, что так некрасиво. А я по польски немного разговариваю, поскольку был там в WSB, жил там, на спаррингах помогал Гловацкому. Он улыбался и сказал, что нужно было не бить Балского, а чуть толкнуть и он бы упал сам, ведь у него не было сил встать на ноги. Балский держался на адреналине.

А по поводу украинцев, то я помню ни один бой, когда в наглую отдавали победу нашему, когда они проигрывать приезжим ребятам.

– А что вы скажете о бое Усика и Джошуа, где ожидалось, что судьи также будут на стороне британца?

– Саша сделал достаточно, чтобы ему отдали победу, несмотря на то, что были моменты, когда менялась картина и он пропускал удары. Были моменты, когда было интересно, как себя поведет Джошуа, но тут он снова начинал боксировать в Сашин бокс и Усик восстановился, подстраивался и выиграл. Плюс, давайте не будем их бой сравнивать с моим против Шпильки, где сидели все местные судьи. В бою за титулы чемпиона мира судьи из разных стран. Были судьи представлены не одной федерацией бокса и после ограбления в таком поединке был бы мировой скандал.

– Ждали, что Усик выиграет так легко?

– Я когда делал свои прогнозы, то говорил, что все зависит не от Саши. За него был на 100% уверен, что он выйдет и покажет максимально классную свою работу, поскольку он стабильный, трудяга, делает работу на максималке, и покажет свою лучшую работу. А вот как Джошуа себя поведет…. Я давал прогноз, что если он выйдет и будет пользоваться своим преимуществом в габаритах, то он скорее выиграет. Если он начнет боксировать, то проиграет. А когда я узнал, что он гоняет вес, чтобы по скорости за Сашей угнаться… Поймите, за Усиком не могут угнаться настоящие крузеры, а тут настоящий супертяж собрался гоняться… Я сразу поставил ставки: одну на Усика и еще одну с суперкоэфициентом на ничью, только потому, что они боксируют в Англии и будь хоть одна зацепка, то судьи дадут ничью, поскольку не хотят никого не обидеть.

– Интересно, что Усик выиграл у Джошуа намного легче чем у менее статусного Бриедиса?

– С Бриедисом он был на волоске, чтобы не проиграть. Человек – не машина. Бывают такие моменты, если ты вышел работать и не готов на 100%. Может в этом и причина.

Во-вторых, Саша мог как и с Чисорой и показать такой бой, чтобы не напугать того же Джошуа. Если бы он вышел и разобрал Чисору на запчасти, то неизвестно, был бы бой с Джошуа. Все были уверены, что если он со старым Чисорой вышел и отбоксировал так плохо, что тот его гонял, то выйдет Джошуа и начнет ломать Усика. Такое мнение было у многих боксеров.

– А как нужно боксировать для победы над Усиком?

– Боксируя с Усиком нельзя подстраиваться под его стиль, который он отлично умеет навязать. Джошуа попался под его стиль и Саша его загипнотизировал как кролика и Энтони начал боксировать. В последних раундах было заметно, как Джошуа влазил в скоростной бокс и сразу физически подсаживался. Чтобы у Усика выиграть нельза подстраиваться под его бокс, нужно перекрыться, не держать его темп, а просто идти и боксировать.

По всем его скоростным параметрам и серийности в ближайшие 5-10-20 лет такого боксера не будет . Усика можно взять только грубой физической силой, перекрытым боксом. Нужно просто идти и ломать, цеплять. Это единственное, что можно сделать. Но нужно бить, а не как Гассиев – вышел и просто походил как кандидат в мастера спорта.

– Какой у вас прогноз на бой Усика против Тайсона Фьюри?

– В бою Усика и Джошуа я давал шансы британцу до момента, пока я не узнал, что он гоняет вес и тогда я расслабился и был уверен в победе Усика. Конечно, это бокс и мы помним, что Усик пропускал мощные удары от Джошуа. Многие думают, что он не справится, что Фьюри – король. Мое мнение в том, что для Усика Фьюри может оказаться легче Джошуа. Мне вырисовывается картина, что он как циклоп будет бегать за быстрым мальчиком, который будет смеяться, натыкает по нему ударов и убежит. Мое мнение такое.

У Фьюри нет того уровня бокса как у Джошуа. Фьюри просто большой, быстрый, неуклюжий, непредсказуемый и он большая задача для других супертяжей, которые не обладают качествами Усика. У Саши качества – большая скорость и очень высокий уровень IQ. Сочетание этих моментов дает превосходство во всем остальном.

Если говорить об ударе, то когда-то меня попросили составить рейтинг по силе удара в крузервейте, то Усик был у меня на последнем месте. Но если взять мощь удара у Кудряшова, у которого он сильный и медленный, и Усика, у которого он достаточно сильный и точный… В сочетании скорости и точности мы видели как это приводит к техническим нокаутам.

Но я не говорю, что Усик нокаутирует Фьюри. Я говорю, что он будет как циклоп бегать и махать руками, а под ними будет легко бегать весельчак и расстреливать его. Повторюсь, что не говорю, что он нокаутирует его. Может это будет сложно. Хотя, если взять общий тоннаж ударов, которые может натыкать Усик, то неизвестно, к чему это приведет.

– Как оцените декласс в исполнении Усика в бою с Гассиевым?

– Если честно, то Саша тогда вышел во всеоружие, был подготовлен физически, психологически, тактически, по всем моментам он был ТОП. Но и Гассиев был совсем другой и в другую сторону. Он физически выглядел тухловато, психологически был не тот уничтожитель как всегда. До момента поражения Усику он мне напоминал Бетербиева, который выходит, и у него ни на секунду нет мысли, что он может проиграть. Возможно, с Усиком большая ответственность на него легла, и боксируя не дома, ему было бы легче.

Не лучшая форма Гассиева в супертяжпх? Все может быть. Я перестал следить за его карьерой после поражения Усику. И я не понимаю, зачем он перешел в супертяжелый вес. Он мог оставаться в крузервейте как Бриедис и снова стать чемпионом мира, завоевать пояс и не один. Не понимаю, почему он не пошел в свою весовую категорию.

– Вы с Виктором Выхристом из одного города. Как можете оценить его скандальный бой с Яго Киладзе?

– Я достаточно хорошо знаю Яго еще по любителям, приезжал к нему в Донецк и неоднократно помогал готовиться. Знаю его как сильного, необычного боксера, плюсы которого в том, что он достаточно быстрый и имеет жесткие удары. У них получился очень интересный бой. Увидеть 5 нокдаунов супертяжей за 2 раунда – это интересно.

Если честно, то это у Выхриста первый бой в профессиональной карьере с серьезным соперником. Это плюс. Хотя, на сегодняшний день не могу сказать, что Яго Киладзе – это топовый уровень. Особенно, с учетом того, что в последнее время он не держит удар. Не хочется говорить, что он пробитый, но… мы видели, когда он добивал Выхриста и Виктор выбросил легкий левый боковой навстречу и это был нокдаун. Это далеко не топовый боксер, но для Вити он был не подарок.

– Многие эксперты в США критиковали Виктора из-за того, что он падал от ударов боксера, который не славится своей мощью удара.

– Начнем с того, что Яго не полноценный супертяжеловес, даже с Выхристом он вышел и намного меньше казался. Яго почти всю свою карьеру боксировал в крузервейте. Он немного гонял вес, но его нельзя сравнить с такими супертяжами как Выхрист и Джошуа. Возможно, из-за этого его удар и не считают сильным. Но, как я знаю, удар у него достаточно хороший.

Мне очень интересно как Витя себя покажет. Получается, когда мы видим его бои с более серьезными соперниками, как с Джо Джойсом по WSB, то у него возникают проблемы. У его хорошо получается боксировать с низкими соперниками. В этом стиле он напоминает Владимира Кличко. У него хорошо это получается. Но если соперник чуть выше, и по скорости не кочкообразные и достает до Вити, то начинаются проблемы. Мне очень интересно как он сможет справляться с серьезными соперниками.

– Если вернуться к вам. Вы никогда не думали о том, чтобы спуститься в 79 кг?

– Было у меня когда-то предложение из Америки и сказали, что крузервейт непопулярный вес в США. Если сделаешь 79 кг, то мы подпишем контракт. Я как представил, что сгонять 10 кг…Помню сгонку до 85 кг. Не скажу, что это сильно большая проблема, но я не захотел в 79 кг.

– Может не хватает весовой категории между полутяжелым и первым тяжелым весом?

85-86 кг был бы смысл сделать, как было в WSB, где была весовая категория 85. Правда, затем там был обрыв и дальше были все тяжи.

– Благодаря этому обрыву мы увидели бой маленького Усика с огромным Меджидовым.

– Помню как Усик его тогда раскатал. И это было неожиданно, поскольку Меджидов был достаточно подвижным. К тому же, это любительский бокс на три раунда. Тогда многие переживали за Усика, что он может пропустить удар.





– А что двигало вами, когда проводили два поединка по правилам MMA?

– Всегда было интересно попробовать ответить на вопрос, кто сильнее – борцы или боксеры. Интересно было попробовать, что это такое. Плюс, тогда появилась лига WWFC. Мы в шутку шутили об этом и потом их турнир проходил по месту и я сказал, что готов. Просто было интересно попробовать, что это такое.

– Вы там один бой выиграли, второй проиграли и больше не возвращались в MMA?

– Если честно, не хочется оправдываться, поскольку во время подготовки я немного приболел и подготовка была не такая как нужно. Я только выздоровел после ОРВИ и после таких заболеваний первое что страдает – выносливость. Также я поверил в свой лоукик после первого боя, и на этом я и попался. Я его ударил несколько раз и он подхватил мою ногу. Это была моя ошибка. И когда в первом раунде он завалился на меня, то не мог ничего сделать, но я под ним потратил очень много сил. Мы практически пять минут пролежали на полу, где я был снизу, а на мне был парень из супертяжелого веса, который сбросил вес в мою весовую. Я физически устал настолько, что когда поднялся, мои руки были ватными. Мне показалось, что я три часа тренировался – в парах, на мешках, прокачался и все сразу. Затем я уже не мог ничего сделать.

– Не думали провести еще один бой в MMA?

– Разговоры были, но я сказал, что не готов перейти полностью в ММА, поскольку я боксер. Я понимаю, что в ММА сложно дойти до какого-то уровня, если у тебя нет борцовских качеств. Мне нужно были уйти из бокса и заниматься тренировками навыков в борьбе. Я не мог пойти на это.

– Сейчас самыми хайповыми являются бои на голых кулаках. Есть лига «Махач» с популярным дагестанцем Гаджи Автоматом и другими. Как вы смотрите на свой возможный дебют в кулачке?

– Я помню, что мне предлагали бой в Англии на кулачке, но я отказался, хотят там гонорар был в 5-10 раз больше, чем сейчас дают в Махаче, но я не захотел за эту сумму драться. Это было либо 5 тысяч долларов, либо 5 тысяч фунтов. Но это не те деньги, чтобы испортить свой рабочий инструмент – руки. Это интересно, но если бы я согласился подраться в кулачке, то должен быть гонорар, соответствующий рискам.

– О сумме со сколькими нулями речь?

– Насколко я знаю, то Лобову заплатили 50 тысяч долларов, а Беринчику 30 тысяч. Это те цифры за которые можно рисковать своими руками и лицом в кулачном бою. Должно быть от четырех нолей и выше.

– Вы сейчас открываете боксерский зал в Кременчуге. Что сподвигло пойти на такой шаг?

– Это будет один из моих очередных проектов. Я веду в Кременчуге общественную деятельность. Мы с друзьями во время карантина занялись благотворительностью – мы помогаем пенсионерам. Впервые у нас проводился фестиваль спорта, где было 12 видов спорта, от единоборств до танцев и тенниса. Целью было собрать средства на строительство детско-спортивной площадки. А сейчас настал момент исполнить мою давнюю мечту. Я в боксе 24 года и у меня была давняя мечта сделать зал, где смогут заниматься взрослые и молодежь. Хочется передать им то, что умеешь и знаешь, хочется довести их до чего-то значимого – чемпионских медалей, поясов и званий.

– Вы занимаетесь своим залом, общественной деятельностью, пробовали себя в политике, но останется у вас время на боксерскую карьеру?

– Будет время. Пока еще 34 года и сложно сказать, что я на пике, но еще два-три года можно боксировать. У меня многие бои были спонтанными. Например, бой с Гловацким. За два дня до него я был в бане. Я ехал в баню и мне бой предложили, а сам контракт был подписан прямо в бане. Между заходами в баню мне присылали контракт, я его отправлял другу, и он переводил. Пока он этим занимался, я парился. Затем я выходил из парилки, он мне прислал перевод. Мы подписали, я отправил полякам, захожу снова париться, а они мне в это время билеты на самолет покупают. Хочется еще боксировать, но только нормально готовиться. Время будет на бокс. Хочу взять одного-двух тренеров, которые будут вести группы, а я буду сам тренироваться и тренировать. А затем это переключится в то, что я буду тренировать. Кроме открытия зала мы еще будем регистрировать промоутерскую компанию.

– Многие вас знают как отличного спарринг партнера. Вы еще будете помогать готовиться топовым боксерам?

– Последнее время были более серьезные бои, и к ним самому нужно было нормально готовиться, и поэтому я меньше ездил спарринговать. Но недавно я поехал к Гловацкому. Если будет интересное предложение на спарринги, то это всегда большой плюс – поехать боксировать с серьезным соперником, который не всегда приедет боксировать к нам.

Беседовал Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua