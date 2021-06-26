Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция

Первый поединок украинца после поражения от Теофимо Лопеса

Фото - XSPORT

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в ночь с 26 на 27 июня вернется в ринг после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Соперником украинца станет японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Следить за поединком можно будет на нашем сайте в видео трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.