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Большой бой для Украины. Деревянченко и «наследник Канело» должны договориться о поединке до 17 сентября

Хайме Мунгия – непобежденный мексиканский боксер, который перешел в средний вес
Бокс Профессиональный бокс
15:54
Большой бой для Украины. Деревянченко и «наследник Канело» должны договориться о поединке до 17 сентября
Сергей Деревянченко / Фото: Boxing Scene

Ранее мы писали, что президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) проведет бой за звание официального претендента на титул WBC против непобежденного мексиканца Хайме Мунгия (37-0, 30 КО).

В этом же интервью ESPN Сулейман заявил, что у боксеров есть время до 17 сентября, чтобы договориться о поединке. В противном случае будут назначены промоутерские торги.

Мунгия – бывший чемпион мира в первом среднем весе. В средний дивизион он перешел в 2020 году. Его делами занимается промоутерская компания Golden Boy, которая ранее вела дела самого кассового боксера современности Сауля Альвареса. Ранее Мунгия постоянно сравнивали с Канело, однако до популярности своего звездного соотечественника Хайме еще далеко.

К сожалению, бой Деревянченко – Мунгия – далеко не свершившийся факт. Так, президент Golden Boy Эрик Гомес признался, что заявление Сулеймана застало их врасплох, ведь ранее команда мексиканца практически договорилась о поединке с американцем Габриэлем Росадо:

«Хайме буквально только что узнал об этом решении. Мы договорились, что встретимся и обсудим все в начале следующей недели».

Напомним, если все сложится удачно и Деревянченко победит в этом элиминаторе, то он получит возможность взять реванш у чемпиона WBC Джермалла Чарло.

Сергей Остапенко
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Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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