Новиков ответил критикам: «Блин, опять случайно выиграл»
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Судьи зафиксировали ничью в поединке Бьернссона и Вэллили
20:14
Бьернссон и Вэллили / фото - MTK Boxing
Экс-обладатель титула самого сильного человека планеты Хафтор Бьернссон провел выставочный поединок против британского боксера Саймона Вэллили (17-3-1, 7 КО).
Бой получился зрелищным и, по большей мере, равным. Оба участника по разу побывали в нокдаунах. Однако отсчитывать падение британского экс-чемпион Игр Содружеств рефери не стал, а вот нокдаун исландца в 3-м раунде засчитал.
Впрочем, в конце боя судьи объявили ничью.
Ранее Хафтор провел спарринг с бойцом UFC, который вдвое меньше него.
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