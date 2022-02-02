Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция

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Луис Нери, Карлос Кастро

6 февраля в Лас-Вегасе состоится поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Луиса Нери (31-1, 24 KO) и непобежденного Карлос Кастро (27-0, 12 KO).



Нери считался одним из самых больших талантов в мире бокса до тех пор, пока в мае 2021 года не проиграл нокаутом Брендону Фигероа. С тех пор Луис не боксировал. Карлос является топовым боксером второго легчайшего веса. В своем последнем поединке Карлос выиграл нокаутом у Оскара Эскандона.

Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.