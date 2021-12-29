Не Усик – Джошуа. Промоутер Ломаченко назвал лучший бой 2021 года
Boxrec поставил Ломаченко только на третье место в списке лучших боксеров легкого веса
На первой позиции, весьма неожиданно, расположился Джервонта Дэвис
13:24
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) находится только на третьем месте в списке лучших боксеров легкого веса по версии Boxrec.
Выше бывшего чемпиона мира в трех дивизионах располагаются Джордж Камбосос (2) и Джервонта Дэвис (1). Еще один видный украинский легковес Денис Беринчик занимает 17 место.
Топ-10 легковесов мира по версии Boxrec:
Напомним, Ломаченко является лидером рейтингов WBC и WBO.