Кроуфорд потеснил Усика на 5-е место в рейтинге P4P от BoxRec
BoxRec вернул Дэвиса в рейтинг легковесов и ради него сместил с первого места Ломаченко
Джервонта вскоре проведет бой с Исааком Крусом
15:33
Джервонта Дэвис / Фото: DAZN
Обычный чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис
(25-0, 24 КО) вернулся в рейтинг BoxRec и сместил с первого места в дивизионе украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
Напомним, Дэвис 6 декабря проведет защиту титула в поединке с Исааком Крусом. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.