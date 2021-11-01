Boxrec вслед за ESPN подтвердил бой Ломаченко – Комми

Украинец проведет второй кряду не титульный бой

Фото: Facebook Ломаченко

Портал BoxRec подтвердил следующий бой бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Как и сообщил ранее ESPN, украинец 11 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden встретится с бывшим чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Портал выставил этому поединку максимальный балл – пять.

Ломаченко впервые в карьере проведет два подряд не титульных боя, но украинец надеется, что именно после этого поединка получит возможность реваншировать поражение Теофимо Лопесу.