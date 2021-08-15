Литовская жертва Кроуфорда возвращается в бою против нокаутирующего монстра. Каваляускас vs Ортис
Бой будет очень ярким. Кроуфорд отреагировал на вызов от Ортиса
Теренс уверен, что в бою с Вёрджилом Эгидиуса погубила выносливость
18:34
Теренс Кроуфорд / Фото: DAZN
Чемпион мира по мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) в Twitter
прокомментировал победу Верджила Ортиса (18-0, 18 КО) над литовцем Эгидиусом Каваляускасом
(22-2-1, 18 КО).
«Я говорил, что Каваляускас может ударить. Оттягивайся назад и заставляй их разбрасывать руки.
Каваляускас устал. Вызов? Им нравится называть мое имя. Как и мне вспоминать о них. Поздравляю Верджила с победой».
Видео яркого нокаута, которым Ортис выиграл нокаутом на последней секунде восьмого раунда.
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