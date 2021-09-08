Бой Фигероа и Фултона снова перенесут. У Брэндона коронавирус

Это будет уже второй перенос этого поединка





Брэндон Фигероа / Фото: FA Sports

Чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе Брэндон Фигероа (22-0-1, 17 КО) заразился коронавирусом COVID-19 и снялся с объединительного поединка против чемпиона WBO Стивена Фултона (19-0, 8 КО), сообщает портал boxingscene.com.



Теперь бой будет перенесен на другую дату.

«Мой бой перенесут, поскольку я, члены моей команды и мои родные сдали положительные тесты на COVID-19. Я очень усердно работал перед этим поединком, был близок к мощному завершению тренировочного лагеря, но, увы, ничего не мог с этим поделать. Я пытался обойти это и выйти на бой, но плохо себя чувствовал, а до поединка осталось всего две недели – мало времени. Я хочу поблагодарить всех моих болельщиков и сторонников. Я не хочу упустить эту возможность. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. Я восстановлюсь после коронавируса, вернусь, закончу свое дело и уеду домой с поясами. Тем временем я буду продолжать держать себя в боевой форме, ведь анонсируют новую дату боя. Мне нужно позаботиться о своем здоровье, но дух никогда меня не покинет».

Напомним, изначально бой Фигероа и Фултона должен был пройти 11 сентября, но затем был перенесен на 18-е.