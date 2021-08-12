Бой Фултона и Фигероа перенесен

УПЛ. «Шахтер» – «Металлист-1925». Видео трансляция
13 августа 19:30
Телеканал Showtime и организация PBC объявили о переносе боксерского шоу, во главе которого сразятся американец Стивен Фултон (19-0, 8 KO) и чемпион WBC и WBA Regular Брэндон Фигероа (22-0-1, 17 KO).
Боксерское шоу должно было пройти 11 сентября на арене Park Theater в Лас-Вегасе. Новая дата – 18 августа
Причиной для переноса стал срыв боя абсолютного чемпионство во втором среднем весе во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Калебом Плантом.
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