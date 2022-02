Бой Фьюри и Усика – самый ожидаемый в 2022 году по версии авторитетного журнала The Ring

Авторитетный журнал The Ring опубликовал четыре поединка, которые хочется увидеть в 2022-м году.



Ожидаемо, список возглавил бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Также в листе нашлось место объединительному поединку полусредневесов Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) и Эррол Спенса (27-0, 21 KO). Первый номер рейтинга pound-for-pound не остался без внимания – Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) хотят свести с Артуром Бетербиевым (17-0, 17 KO) в лимите полутяжелой весовой категории.

А вот четвертый бой вызываем некие сомнения. В топовом легком дивизионе желаемым поединком называют бой Джервонты Дэвиса (26-0, 24 KO) и Райана Гарсии (21-0, 18 KO). Ну, может с точки зрения звездности боксеров и будущих цифр PPV еще можно согласиться, но о спортивной составляющей, видимо, забыли.

