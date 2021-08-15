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Бой Гранадоса и Бенна перенесен на сентябрь
Ранее коронавирус выявили у Бенна
21:58
Промоутерская компания Matchroom Boxing перенесла поединок в полусреднем весе между британцем Конором Бенном (18-0, 12 KO) и мексиканцем Адрианом Гранадосом
(21-8-3, 15 KO).
Бой состоится 4-го сентября в Лидсе, Великобритания.
Изначально поединок планировали провести 31 июля, но сорвался из-за положительного теста на COVID-19 у Бенна.
Гранадос последний бой провел 1 мая текущего года, сведя вничью бой с Хосе Луисом Санчесом.