Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован

Бой Кроуфорда и Портера уйдет на торги

Top Rank и PBC вполне осознанно «слили» переговоры
Бокс Профессиональный бокс
08:35
Бой Кроуфорда и Портера уйдет на торги
Теренс Кроуфорд / фото - Getty Images

Похоже, что обладатель пояса WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) был прав в своих ожиданиях касательно организации поединка со своим обязательным претендентом и двукратным чемпионом дивизиона, соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Как сообщает со ссылкой на источники издание BoxingScene.com, Top Rank и PBC вполне осознанно «слили» переговоры, поскольку ни одна из сторон не собиралась соглашаться на совместную трансляцию боя. Вместо этого команды пойдут на промоутерские торги, на которых, по предварительной информации, больше не будет участников.

Согласно постановлению WBO, пошедших навстречу Портеру, на этот раз распределение гонорара между бойцами составит 60/40 в пользу чемпиона вместо привычных 80/20.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теренс Кроуфорд Шон Портер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-чемпион: «Ортис готов к бою с Кроуфордом»
Экс-чемпион: «Ортис готов к бою с Кроуфордом»
Бокс Профессиональный бокс
11:20
Портер поделился прогнозом на бой между Пакьяо и Угасом
Портер поделился прогнозом на бой между Пакьяо и Угасом
Бокс Профессиональный бокс
18 августа 19:35
Кроуфорд: «PBC не позволят мне прийти и побить своего чемпиона, чтобы забрать пояс в Top Rank»
Кроуфорд: «PBC не позволят мне прийти и побить своего чемпиона, чтобы забрать пояс в Top Rank»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 19:57
Поединок Кроуфорд – Портер может уйти на промоутерские торги
Поединок Кроуфорд – Портер может уйти на промоутерские торги
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 17:39
Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 07:47
Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»
Каваляускас: «Ортис сильнее и быстрее Кроуфорда»
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 19:07

Новости: Бокс

Экс-чемпион: «Ортис готов к бою с Кроуфордом»
Экс-чемпион: «Ортис готов к бою с Кроуфордом»
Профессиональный бокс
11:20
«Мир любит сильных». Усик показал актуальную форму в процессе подготовки к бою с Джошуа
«Мир любит сильных». Усик показал актуальную форму в процессе подготовки к бою с Джошуа
Профессиональный бокс
10:55
Джонсон в сентябре вернется на ринг
Джонсон в сентябре вернется на ринг
Профессиональный бокс
09:35
Пакьяо – о бое с Угасом: «Посмотрим, у кого будет чемпионский пояс на талии после поединка»
Пакьяо – о бое с Угасом: «Посмотрим, у кого будет чемпионский пояс на талии после поединка»
Профессиональный бокс
08:55
Бой Кроуфорда и Портера уйдет на торги
Бой Кроуфорда и Портера уйдет на торги
Профессиональный бокс
08:35
Руис перенес операцию на колене
Руис перенес операцию на колене
Профессиональный бокс
08:15
Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Профессиональный бокс
07:15
Пакьяо и Угас прибыли в Лас-Вегас
Пакьяо и Угас прибыли в Лас-Вегас
Профессиональный бокс
18 августа 22:50
Пакьяо завершил подготовку к бою против Угаса
Пакьяо завершил подготовку к бою против Угаса
Профессиональный бокс
18 августа 22:25
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
3
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
Все новости