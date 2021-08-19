Бой Кроуфорда и Портера уйдет на торги

Top Rank и PBC вполне осознанно «слили» переговоры

Теренс Кроуфорд / фото - Getty Images

Похоже, что обладатель пояса WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) был прав в своих ожиданиях касательно организации поединка со своим обязательным претендентом и двукратным чемпионом дивизиона, соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Как сообщает со ссылкой на источники издание BoxingScene.com, Top Rank и PBC вполне осознанно «слили» переговоры, поскольку ни одна из сторон не собиралась соглашаться на совместную трансляцию боя. Вместо этого команды пойдут на промоутерские торги, на которых, по предварительной информации, больше не будет участников.

Согласно постановлению WBO, пошедших навстречу Портеру, на этот раз распределение гонорара между бойцами составит 60/40 в пользу чемпиона вместо привычных 80/20.