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Бой Ломаченко – Комми собрал у телеэкранов меньшую аудиторию чем поединок внука Али

Ник Али Уолш первым боксировал в основном карде
Бокс Профессиональный бокс
07:41
Бой Ломаченко – Комми собрал у телеэкранов меньшую аудиторию чем поединок внука Али
Фото: Marca

По данным Nielsen Media Research, бой украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО) в прямом эфире на телеканале ESPN смотрели в среднем 1 млн 129 000 зрителей, а на пике их было 1 млн 243 000.

При этом интересно, что первый бой основного карда (имеются ввиду поединки, которые транслировались ESPN) собрал у телеэкранов еще больше людей. Поединок 21-летнего внука Мухаммеда Али Нико Али Уолша с Рейесом Санчесом привлек в среднем 1 млн 147 000 человек.

Ломаченко и Али одержали победы.

Напомним, в андеркарде также боксировал украинский супертяжеловес Александр Тесленко, который был нокаутирован местным проспектом уже во втором раунде.

Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Ричард Комми

Комментарии 1

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17 декабря 2021г. 08:26
Неслышно ответа кто поставил на Лопеса не зная что он настолько болен и его выпустили в ринг а остальное уже не интересно разделяйте пояса вот мой Вам совет а Лопесу полную дисквалификацию что поставил под угрозу свою жизнь а так же подставил своего противки похоже на кидок а не соревнования картина маслом вопросов больше не имею!!!
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