Бой Ломаченко – Комми собрал у телеэкранов меньшую аудиторию чем поединок внука Али

Ник Али Уолш первым боксировал в основном карде

Фото: Marca

По данным Nielsen Media Research, бой украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО) в прямом эфире на телеканале ESPN смотрели в среднем 1 млн 129 000 зрителей, а на пике их было 1 млн 243 000.

При этом интересно, что первый бой основного карда (имеются ввиду поединки, которые транслировались ESPN) собрал у телеэкранов еще больше людей. Поединок 21-летнего внука Мухаммеда Али Нико Али Уолша с Рейесом Санчесом привлек в среднем 1 млн 147 000 человек.

Ломаченко и Али одержали победы.

Напомним, в андеркарде также боксировал украинский супертяжеловес Александр Тесленко, который был нокаутирован местным проспектом уже во втором раунде.