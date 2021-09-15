Бой Лопес – Камбосос получил официальную дату проведения

До поединка осталось меньше месяца

Бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против обязательного претендента по линии IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) получил официальную дату проведения.

Поединок состоится 4 октября в Нью-Йорке в Madison Square Garden.

Изначально, Лопес и Камбосос должны были подраться летом, однако американец заболел коронавирусом, а поединок перенесли и только сейчас нашли ему новую дату.

Для Лопеса бой с Камбососом – первая защита звания абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал почти год назад в поединке против Василия Ломаченко. Украинец надеется, что Теофимо легко пройдет австралийца и затем даст ему реванш, однако сам Лопес не намерен вновь встречаться с Ломаченко.