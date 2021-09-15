Брэдли: «Лопес перебоксировал Ломаченко, так что Камбососу не справится с Теофимо в этом компоненте»
Бой Лопес – Камбосос получил официальную дату проведения
До поединка осталось меньше месяца
15 сентября 23:00
Бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против обязательного претендента по линии IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) получил официальную дату проведения.
Поединок состоится 4 октября в Нью-Йорке в Madison Square Garden.
Изначально, Лопес и Камбосос должны были подраться летом, однако американец заболел коронавирусом, а поединок перенесли и только сейчас нашли ему новую дату.
Для Лопеса бой с Камбососом – первая защита звания абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал почти год назад в поединке против Василия Ломаченко. Украинец надеется, что Теофимо легко пройдет австралийца и затем даст ему реванш, однако сам Лопес не намерен вновь встречаться с Ломаченко.