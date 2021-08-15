Бой Лопеса и Камбосососа может пройти на Ближнем Востоке

Поиски места проведения поединка продолжаются

Фото: boxingscene.com

Бесконечные поиски места проведения поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Теофимо Лопесом и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF австралийцем Джорджем Камбососом продолжаются.

Райан Кавано, соучредитель компании Triller, которая владеет правами на организацию этого боя, сообщил в интервью ESPN, что они рассматривают вариант проведения этого поединка в октябре на Ближнем Востоке.

«В настоящее время мы работаем с регулирующими органами, чтобы провести этот бой в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах в октябре. Мы думаем, что это идеальное место для противостояния такого масштаба».

Менеджер Лопеса, Дэвид Макуотер уже успел отреагировать на это заявление.

«Не могу дождаться, чтобы услышать подробности. Мы готовы провести поединок там, где нет карантинных ограничений».

В начале нынешнего месяца, Международная боксерская федерация (IBF) постановила, что бой между Лопесом и Камбососом должен пройти в стране, где нет карантинных ограничений.