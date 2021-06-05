«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке

Хоть и признался, что сам был бы в подобном не участвовал

Александр Поветкин / фото - FightHype Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом. В интервью каналу Бокс ТВ «Витязь» заявил, что никогда бы не поучаствовал в чем-то подобном, хоть в целом и не против таких боев. «Сам я навряд ли поучаствую в выставочном бою, а так если это для развития бокса, то почему нет? Пусть боксируют. И самое главное – они зарабатывают деньги, на самом деле. Это их дело. Я не скажу: «Нет, это не стоит делать, так нельзя». Ребятам захотелось, а публике это интересно». Напомним, ранее Поветкин рассказал о дальнейшей карьере.