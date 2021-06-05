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«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке

Хоть и признался, что сам был бы в подобном не участвовал
Бокс Профессиональный бокс
12:43
«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке
Александр Поветкин / фото - FightHype

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом

В интервью каналу Бокс ТВ «Витязь» заявил, что никогда бы не поучаствовал в чем-то подобном, хоть в целом и не против таких боев.

«Сам я навряд ли поучаствую в выставочном бою, а так если это для развития бокса, то почему нет? Пусть боксируют. И самое главное – они зарабатывают деньги, на самом деле. Это их дело. Я не скажу: «Нет, это не стоит делать, так нельзя». Ребятам захотелось, а публике это интересно». 

Напомним, ранее Поветкин рассказал о дальнейшей карьере.

 

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Теги

Александр Поветкин Флойд Мейвезер Логан Пол

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