От него хочется блевать, но бой мы, конечно же, глянем. Мейвезер уничтожит блогера, а затем и его брата
«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке
Хоть и признался, что сам был бы в подобном не участвовал
12:43
Александр Поветкин / фото - FightHype
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом.
В интервью каналу Бокс ТВ «Витязь» заявил, что никогда бы не поучаствовал в чем-то подобном, хоть в целом и не против таких боев.
«Сам я навряд ли поучаствую в выставочном бою, а так если это для развития бокса, то почему нет? Пусть боксируют. И самое главное – они зарабатывают деньги, на самом деле. Это их дело. Я не скажу: «Нет, это не стоит делать, так нельзя». Ребятам захотелось, а публике это интересно».
Напомним, ранее Поветкин рассказал о дальнейшей карьере.
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