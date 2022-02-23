Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция

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Виктор Славинский

27 февраля в Лас-Вегасе украинские боксер второго полулегкого веса Виктор Славинский (13-0-1, 6 KO) проведет поединок против доминиканца Клаудио Марреро (25-5, 18 КО).



Славинский свой последний бой провел в прошлом году и победил Ледуана Бартелеми.

Марреро в 2021-м году провел один бой и выиграл его у малоизвестного оппонента. До этого у Клаудио было два поражения от Кида Галахада и Ксавьера Мартинеса.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 04:30.