Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
27 февраля в Лас-Вегасе украинские боксер второго полулегкого веса Виктор Славинский (13-0-1, 6 KO) проведет поединок против доминиканца Клаудио Марреро (25-5, 18 КО).
Славинский свой последний бой провел в прошлом году и победил Ледуана Бартелеми.
Марреро в 2021-м году провел один бой и выиграл его у малоизвестного оппонента. До этого у Клаудио было два поражения от Кида Галахада и Ксавьера Мартинеса.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 04:30.
Комментарии 0