Бой Руденко – Гассиев отменен

Российский боксер сломал руку

Фото: Boxing Scene

Бой украинского супертяжеловеса Андрея Руденко (34-5, 20 КО) против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева (28-1, 21 КО), запланированный на 25 декабря, отменен. Об этом сообщил промоутер россиянина Алексей Асвецин:

«К сожалению, Мурат сломал руку во время спаррингов. Желаю ему скорейшего выздоровления».

Пока неизвестно, речь идет об окончательной отмене поединка или только переносе на другу дату.



Напомним, в середине лета Руденко уверенно выиграл у представителя Италии Андреа Пеше.