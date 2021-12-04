А когда же будут топы? Гассиев вернется в ринг в поединке с опытным украинцем Руденко
Бой Руденко – Гассиев отменен
Российский боксер сломал руку
17:56
Фото: Boxing Scene
Бой украинского супертяжеловеса Андрея Руденко (34-5, 20 КО) против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева (28-1, 21 КО), запланированный на 25 декабря, отменен. Об этом сообщил промоутер россиянина Алексей Асвецин:
«К сожалению, Мурат сломал руку во время спаррингов. Желаю ему скорейшего выздоровления».
Пока неизвестно, речь идет об окончательной отмене поединка или только переносе на другу дату.
Напомним, в середине лета Руденко уверенно выиграл у представителя Италии Андреа Пеше.
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